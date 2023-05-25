الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ريم القاضى: مصر لديها مميزات استثمارية.. ويجب تطبيق كافة الحوافز فى القانون

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي، ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، إن مصر لديها العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية وسعر العمالة منخفض مقارنة بأسواق أخرى، ولدينا فرصة حقيقية لو قضينا على المعوقات القليلة الموجودة .

 

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني«الصناعة -الاستثمار المحلي والأجنبي ».

 

وتابعت: أرفض فكرة تغيير القانون تغيير كامل، فتغيير القانون يعطي رسالة سلبية للمستثمر ويدل على عدم الاستقرار، مضيفة أن القانون الحالي أكثر قانون أعطي حوافز للمستثمرين الأجانب .

 

وأشارت إلى أنه يجب تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية في القانون لأن بعضها مطبق والبعض الآخر غير مطبق، ووجود مرونة كبيرة في نصوص القانون مع وجود عدد من الرسوم المبالغ فيها من الممكن تعديلها .

 

وأكدت أن هناك اقتصادات دول تقوم على قطاع أو قطاعين بحد أقصى ويجب تسليط الضوء على قطاعات معينة يمكن تحقيق الاستفادة القصوي منها مع وجود العمالة والاتفاقات الدولية.

 

وأوصت، بضرورة تعامل هيئة الاستثمار مع جهات الولاية بدلا من المستثمر، وتعاون هيئة التنمية الصناعية مع مبادرة ابدأ عن طريق بروتوكول تعاون لحصر المصانع المتعثرة وعمل لجنة تسعير لبيع المصانع المتعثرة للمستثمرين الأجانب.

 

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبد الرحمن هشام مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة ، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

 

 وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

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