موعد التقديم لرياض الأطفال 2023 / 2024

موعد تقديم رياض الأطفال 2023 وخطوات التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال 2023

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم « بوابة مركز المعلومات » من خلال الضغط على هذا الرباط https://emis.gov.eg/

- أختيار خدمات ولي الأمر.

- الضغط على الزر الخاص بـ مستخدم جديد

- الضغط على زر أختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- كتابة جميع بيانات ولي الأمر كما هو مدون فى بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

- تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم القومى للتلميذ كما هو مدون فى شهادة الميلاد وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل «رسمية أو رسمية لغات» والضغط على بدء التسجيل.

-كتابة بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

- كتابة رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة

- الضغط على كلمة "حفظ " وذلك لحفظ البيانات

اقرأ ايضا

شروط تقديم رياض الأطفال 2023 /2024

تعرف على السن الذى حددته التربية والتعليم لتلاميذ رياض الأطفال للعام 2023-2024

من جانبها حددت وزارة التربية والتعليم سن الأطفال لـ التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024 بالمدارس الرسمي والرسمي لغات، وهو يبدأ من 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم في 1 أكتوبر 2023 على أن يحسب السن في 1 أكتوبر 2023، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنا حسب الإتاحة الموجودة في كل إدارة تعليمية ويتم الاختيار إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الاطفال 2023-2024

ـ الاستمارة الخاصة بالتقديم الإلكترونى للعام الدراسي المقبل 2023 من خلال طباعتها 2024 .

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية للبطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة عند التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024.