الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد التقديم لرياض الأطفال 2023 / 2024

التقديم لرياض الأطفال
التقديم لرياض الأطفال

موعد تقديم رياض الأطفال 2023 وخطوات التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

 

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال 2023

 

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم « بوابة مركز المعلومات » من خلال الضغط على هذا الرباط https://emis.gov.eg/

 

- أختيار خدمات ولي الأمر.

- الضغط على الزر الخاص بـ مستخدم جديد

- الضغط على زر أختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- كتابة جميع بيانات ولي الأمر كما هو مدون فى  بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

- تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم القومى للتلميذ كما هو مدون فى شهادة الميلاد  وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل «رسمية أو رسمية لغات» والضغط على بدء التسجيل.

-كتابة  بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

- كتابة  رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة 

-  الضغط على كلمة "حفظ " وذلك لحفظ البيانات

 

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شروط تقديم رياض الأطفال 2023 /2024

 

تعرف على السن الذى حددته التربية والتعليم لتلاميذ رياض الأطفال للعام 2023-2024

من جانبها حددت  وزارة التربية والتعليم سن الأطفال لـ التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024 بالمدارس الرسمي والرسمي لغات، وهو يبدأ من 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم في 1 أكتوبر 2023 على أن يحسب السن في 1 أكتوبر 2023، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنا حسب الإتاحة الموجودة في كل إدارة تعليمية ويتم الاختيار إلكترونيا.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الاطفال 2023-2024

 

ـ الاستمارة  الخاصة بالتقديم الإلكترونى للعام الدراسي المقبل 2023 من خلال طباعتها 2024 .

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية للبطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم. 

ـ في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة عند التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال 2023 موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال 2023 تقديم رياض الأطفال تقديم رياض الأطفال 2023 بوابة مركز المعلومات شروط تقديم رياض الأطفال

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