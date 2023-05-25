الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب رباعى الوداد عن معسكر منتخب المغرب قبل مواجهة الأهلى

الوداد المغربي
الوداد المغربي

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن رباعي فريق الوداد البيضاوي المغربي، اقتربوا من الغياب عن معسكر منتخب أسود الأطلس في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "Le360 Sport" المغربية، أن الرباعي يوسف المطيع ويحيى جبران وسيف الدين بوهرة ويحيى عطية الله من المحتمل غيابهم عن معسكر منتخب المغرب.

وكان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قد قرر ضم الرباعي للقائمة الأولية لأسود الأطلس التي ستشارك في معسكر يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة المغربية، أن الرباعي سيكون منشغلًا مع فريق الوداد بخوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويحل الوداد ضيفًا على الأهلي يوم 4 يونيو المقبل في لقاء الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

وينطلق معسكر منتخب المغرب يوم 8 يونيو المقبل، حيث سيخوض أسود الأطلس مباراة ودية أمام الرأس الأخضر يوم 12 ثم يلتقي مع منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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