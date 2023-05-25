دينا هلالى: الزواج المبكر من المشاكل التى ستطرح بملف القضية السكانية

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية ليس عدم الإنجاب، أو تحجيم حرية الأشخاص في الإنجاب، ولكن الهدف هو التوعية بالقضية السكانية حتى يتم تربية الأبناء بشكل جيد.

بسبب الزيادة السكانية لا نشعر بما تقدمه الدولة من مشاريع تنموية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الزيادة السكانية هي أحد أهم القضايا التي قد تسبب مشاكل كبيرة للمواطن والدولة، مؤكدة أن المواطن لا يشعر بما تقدمه الدولة من مشاريع تنموية ونحتاج أن نشكر إدارة الحوار الوطني، لأنه عند فتح قضية مهمة نجد على أجندة الحوار قضايا أشد أهمية، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوته للحوار.

وأوضحت أن من المشاكل التي يجب أن تطرح بملف القضية السكانية هي "الزواج المبكر"، مؤكدة أن لدينا مواليد غير موثقة بسبب ذلك.

وأشارت إلى أنه عند وضع أساسيات للقضية السكانية نحتاج معرفة الأماكن التي تعاني من كثرة الزيادة السكانية وهي القاهرة والجيزة والدقهلية، لأنهم أعلى معدلات الزيادة السكانية.