الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"باكورة برنامج تأهيل الموهوبين".. تفاصيل منحة الأكاديمية الوطنية للاعب أحمد بغدودة

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية ترعي وتحتضن المواهب الشابة في جميع المجالات سواء ثقافية أو رياضية أوغيرهما، مُشيرًة إلى أن أحمد بغدودة سيكون باكورة برنامج تأهيل الموهوبين. 

وأضافت "راغب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق في سبتمبر المقبل، أكاديمية لتأهيل الموهوبين  للوصول بهم إلى العالمية.

وأكدت الدكتورة رشا راغب،  أنه ستكون هناك برامج معينة لاختيار المواهب وفقًا لمعايير دولية.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن دعوتها للاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

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