"مستقبل وطن" يناقش خطة العمل ووضع استراتيجية للعمل الحزبي خلال الفترة المقبلة

شارك المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، في اللقاء التنظيمي السادس الذي نظمته أمانة التنظيم برئاسة النائب أحمد عبدالجواد.

وشهد اللقاء مشاركة قيادات ونواب وأعضاء محافظات وسط وجنوب الصعيد (البحر الأحمر، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد).

وناقش اللقاء خطة العمل ووضع استراتيجية للعمل الحزبي خلال الفترة المقبلة، والانتهاء من كافة التشكيلات الحزبية على كافة المستويات التنظيمية.

يذكر أنه اختتمت أمانة التنظيم، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، الاجتماعات التنظيمية، لقيادات ونواب وأعضاء الحزب، والتي استمرت على مدار شهرين، باللقاء التنظيمي السادس، لمحافظات وسط وجنوب الصعيد ؛ البحر الأحمر، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، لمناقشة خطة العمل ووضع استراتيجية للعمل الحزبي خلال الفترة المقبلة، والانتهاء من كافة التشكيلات الحزبية على كافة المستويات التنظيمية.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد وأمين شئون الثقافة والرياضة والفنون، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، وعضو مجلس الشيوخ، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم، و أمناء المحافظات، وأمناء التنظيم، والقيادات التنظيمية بالأمانات النوعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتلك المحافظات.

تم خلال اللقاء، التأكيد على العمل المؤسسي والجماعي، وإعلاء المصلحة العامة، وعدم السماح بالانفراد بالقرارات وفق المصالح الشخصية.

وشدد اللقاء الذي استمر خمس ساعات وزخر بمناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية، على خضوع جميع أعضاء الحزب للتقييم بدءًا من قيادات الحزب، نزولًا للوحدات الحزبية، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالتكليفات التنظيمية، بالنظر لحجم المسئولية الملقاة على عاتق الحزب في الفترة وفي ضوء دوره الوطني الهام.

وفيما يتعلق، بالتنظيم الحزبي، وضرورة اضطلاع كل قيادة تنظيمية بدورها، ناقش المجتمعون حتمية امتلاك العلم والأدوات والخبرة والثقافة الحزبية والتنظيمية، وأن يحرص كل عضو في الحزب على تفعيل اختصاصاته، دون تجاوز اختصاصات الغير، والتمسك بالدور المنوط بالموقع التنظيمي، في إطار عمل مؤسسي جماعي.

يذكر أن أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، قد بدأت بعقد لقاءاتها التنظيمية، لكافة القيادات التنظيمية داخل الحزب قبل شهرين بلقاء كافة محافظات الجمهورية، مقسمة على مستوى القطاعات الجغرافية، بلقاء منفصل، بإحدى محافظات القطاع.