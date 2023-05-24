بعد قرار الرئيس.. والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه: "ارجع لمصر دى بلدنا اللي هنعيش ونموت فيها"

علق فؤاد بغدودة، والد لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه دعوة للمصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وشكر فؤاد بغدودة، الرئيس السيسي قائلا: "إحنا اتولدنا في البلد دي وهنعيش ونموت فيها".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى، أنه سعيد للغاية بقرار الرئيس، متابعا: "اتحملت كتير خلال الأيام اللي فاتت، والرئيس أب لكل المصريين".

وأضاف فؤاد بغدودة أنه لا يوجد تواصل بينه وبين ابنه بعدما ترك معسكر المنتخب وسافر إلى فرنسا.

ووجه "فؤاد" رسالة إلى ابنه قال فيها: "ارجع لمصر دي بلدنا اللي هنعيش فيها وسنموت فيها".

يشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.