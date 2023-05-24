الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف" ترد على المعارضين لدعوة الصلاة على النبى يوم الجمعة

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر

أكد الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن وزارة الأوقاف خصصت يوم الجمعة المقبل للتحدث عن فضائل النبي، والصلاة عليه، وذلك حبًا في النبي عليه السلام.

الأوقاف تسعى من وراء ذلك لإظهار مكانة وقدر النبي 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية  صدى البلد، إن الأوقاف تسعى من وراء ذلك لإظهار مكانة وقدر النبي محمد صلي الله عليه وسلم للأمة الإسلامية والشباب الإسلامي، مردفًا أنه من مظاهر هذه المحبة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد، مستدلًا بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

وعلق على اعتبار البعض دعوات الأوقاف للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة بدعة، قائلًا: والله ليس من البدعة من شيء مؤكدًا أن البدعة أمر مستحدث في الدين، وأن الصلاة على الرسول الكريم من أفضل العبادات التي يؤديها المسلم وهي تكفير للذنوب، وليست في حاجة لأدلة، مستنكرًا تنصيب بعض الناس أنفسها حراسًا على الدين.

الأوقاف يوم الجمعة فضائل النبي الصلاة على الرسول العبادات

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