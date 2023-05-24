الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القومى للسينما" يشارك فى الاحتفال بمئوية مصر الجديدة بقصر البارون

القومي للسينما
القومي للسينما

شارك مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني،  بالعديد من الفعاليات الفنية بالاحتفالات المقامة بقصر البارون بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء حي مصر الجديدة، وذلك بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بقيادة الدكتور عزالرجال فاروق.

وشملت الفعاليات زيارة الضيوف للقصر وعرض فيلم "هاجس" بحضور المخرج القدير عاطف شكري وعقب العرض، أقيمت ندوة للدكتورة سحر عبدالعال طبيب واستشاري الصحة والإرشاد الأسري تحدثت خلالها عن معنى الصداقة والوفاء ومفهوم الغيرة وكيفية الابتعاد عن تلك المشاعر.

وأقيمت ورشة الصحافة المصورة لعدد 15 طالبًا من الطلائع وعقب انتهاء الورشة، أقيمت ندوة "الصحافة الفنية منذ البدايات" لسيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذي تحدث خلالها مع الطلائع عن بدايات الصحافة وكيف تطورت، كما تم تكريم الطالبة تقي علي رمضان من المشاركين بأنشطة ذوي الهمم.

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