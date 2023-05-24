الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كهرباء الإسكندرية: ارتفاع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك لتسجل 700 مليون جنيه أبريل الماضى

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

قال إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى قيمة فواتير الاستهلاك الخاصة بمشتركي الإسكندرية لتوزيع الكهرباء سجل 700 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.

أضاف الفقي لـ«الدستور»، أن إجمالى قيمة فواتير استهلاك الكهرباء للعملاء التابعين للشركة ارتفع بنسبة 2.9% عن مارس الماضي السابق له وأن تلك القيمة تمثل استهلاك القطاعين التجارى والمنزلى عن الشهر نفسه، إضافة إلى القطاع الخاص.

أشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إلى أن نسب التحصيل بلغت نحو 102% عبر تحصيل كامل الفواتير، إضافة إلى جزء من مستحقات الشركة لدى الغير فى ظل خططها لزيادة الإيرادات وانتهت الشركة من تحصيل كافة الفواتير.

 كما أن هناك ارتفاعًا فى الاستهلاك من جانب القطاع التجارى والخاص فى تلك الفترة، مقارنة مع فاتورة مارس الماضى،  لا سيما أن هناك زيادة نحو 20 مليونًا خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق له نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فى بعض الأيام، ما ساهم فى زيادة الاستهلاك ببعض القطاعات.

ووفق تقرير اطلعت عليه «الدستور» فقد نجحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في خفض نسبة الفقد بالشبكات الخاصة بها الى 13.042% خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 13.441% بالشهر السابق له.

ويبلغ عدد المشتركين في شركة الإسكندرية للتوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر 2.5 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية

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