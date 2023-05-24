الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كاتبة أطفال تطالب بعودة النشاط الصيفى وضوابط لصورة الطفل فى الإعلام

سماح أبو بكر عزت
سماح أبو بكر عزت

قالت كاتبة أدب الطفل سماح أبوبكر عزت، إنه يجب أن يكون الطفل ممثلاً في كل وزارة ومؤسسة وأن يكون هناك تعاون من خلال الأنشطة التي يتم تنظيمها في المدارس، بالتعاون بين وزارة الثقافة والتربية والتعليم، وتفعيل دور للمكتبات وعودة النشاط الصيفي بالمدارس.

وشددت "أبوبكر"، فى تصريحاتها لـ"الدستور"على ضرورة الاهتمام بمكتبات المدارس وأن تكون هناك درجات لحصة المكتبة، وإقامة معسكرات ثقافية للأطفال، وإنشاء مكتبات في المناطق النائية، ووضع ضوابط لصورة الطفل في الإعلام.

وأولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: "دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا".

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ ما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.

سماح أبو بكر عزت المدارس التربية والتعليم عودة النشاط الصيفي بالمدارس وزارة الثقافة معسكرات ثقافية للأطفال مكتبات في المناطق النائية

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