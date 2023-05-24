الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: صرف الأسمدة للمزارعين ومتابعة المحاصيل الصيفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتوريد القمح وزراعات الأرز، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة توزيع الأسمدة وما تم زراعته من محاصيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمحاسب محمد صبري، مدير المراقبة العامة للتعاونيات، ومرعي المكاوي، مدير عام الإصلاح، ومديري الإدارات الزراعية بنواحي المحافظة، ومديري مناطق المراقبة والاصلاح، وتدقيق بيانات الزراعات ومديري الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، والمسئولين عن التعاونيات والإصلاح.

وأكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولا بدّ من مواجهة التعديات، بالازالات الفورية في المهد، وعدم السماح بها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وعقد ندوات ارشادية وحملات توعية، للحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية مسؤولية مدير الجمعيات الزراعية في المقام الأول، كما وجه بحث المزارعين بتوريد المزيد من الأقماح.

ووجه محافظ كفر الشيخ بصرف الأسمدة للمزراعين ومتابع زراعة المحاصيل الصيفية الأرز والقطن والذرة الشامية وغيرهم، وعقد ندوات ارشادية وحملات توعية، لتوعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة بالشتل واستخدام الآلات الحديثة، إضافة إلى متابعة الزراعات، للوصول لإنتاجية عالية.

أكد محافظ كفر الشيخ أنه تم توريد 207 ألف طن قمح من أقماح المحافظ سواء داخل المحافظة بـ22 موقعًا أو خارج المحافظة، كما وجه بالاهتمام بزراعات الأرز والقطن، لكونهما أهم المحاصيل التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، نوعا وانتاجاً على مستوى المحافظة، كما وجه بتواجد العاملين بالجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين مع المزارعين في الحقول، وعقد المدارس الحقلية، للاستماع للمزارعين، وتبادل الخبرات، لخدمة المزارعين، والوصول لانتاجية عالية من المحاصيل، مما يعود بالنفع على الدولة والمزارع معاً.

القطن زراعة التموين القمح الأسمدة

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