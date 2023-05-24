عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطنى ليس بديلًا للبرلمان

أوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، تفاصيل تسليم رئيس الوزراء، مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم قبل إرساله للبرلمان، قائلًا: "إنه توجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحتاج كل التحية والتقدير، ويعتبر نوعًا من الدعم الكامل للحوار الوطني، وردًا على عدد كبير من المشككين في الحوار الوطني، ووصفه بأنه غير جاد، لكن الأيام أثبتت أن هناك جدية شديدة جدًا، واهتمامًا من الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية".

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمجلس الأمناء، فهو يعني أنه يرى أن مجلس الأمناء يقوم بعمل جهد جيد.

وأوضح أن النقطة الجوهرية التي يؤكد عليها مجلس الأمناء، هو أن هذا المجلس ليس بديلًا للبرلمان أو السلطة التنفيذية، لكنه يحاول أن يكون همزة وصل بين الجهات المختلفة، أو بين الشعب و المؤسسات الدستورية في الدولة، كما أنه يحاول عمل نقاش أو عصف ذهني أكبر، خاصة أنه يوجد داخل مجلس الأمناء كل التيارات الموجودة.