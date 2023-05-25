الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بصورة يومية لإقامتها في مواعيدها والتي تختلف مع باختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى بتغير الموقع الجغرافي لكل محافظة، وتعرض الدستور لقرائها في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25 مايو 2023 في محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة في القاهرة 

وقت الإمساك: 04:05 ص

موعد أذان الفجر : 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:47 م

موعد أذان العشاء: 9:17 م

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

وقت الإمساك: 04:06 ص

موعد أذان الفجر: 4:16 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:55 م

موعد أذان العشاء: 9:26 م

 

مواقيت الصلاة في المنصورة 

وقت الإمساك: 04:01 ص

موعد أذان الفجر: 4:11 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:48 م

موعد أذان العشاء: 9:20 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت الإمساك: 04:16 ص

موعد أذان الفجر: 4:26 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:22 م

موعد أذان المغرب: 7:41 م

موعد أذان العشاء: 9:07 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

وقت الإمساك: 04:19 ص

موعد أذان الفجر: 4:29 ص

موعد أذان الظهر: 12:45 م

موعد أذان العصر: 4:08 م

موعد أذان المغرب: 7:28 م

موعد أذان العشاء: 8:51 م

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