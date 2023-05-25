فتح باب التسجيل لورش كتابة المشاريع البحثية بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والبحث العلمي؛ كونهما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والنهوض والارتقاء بالوطن في الجمهورية الجديدة.

وقال "صديق" إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ حريصة على التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات الوطنية من أجل خلق مناخ مناسب للعملية التعليمية والبحث العلمي عن طريق مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك تعاونًا وثيقًا من خلال مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، وبنك المعرفة المصري، وأكاديميات نيتشر البحثية التابعة للناشر Springer Nature.

وأوضح الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، أن التعاون مع المؤسسات الوطنية نتج عنه بعض الأعمال المهمة، منها: فتح باب التسجيل لورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن طريق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ من أجل المساعدة على كيفية كتابة المقترحات والمشروعات البحثية ونشر نتائجها في مجلات علمية متميزة، والعمل على تعزيز المهارات البحثية لدى الباحثين في مختلف المجالات العلمية.

وأضاف مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، أن برنامج ورشة العمل يتضمن ثلاثة طرق عمل تفاعلية تتضمن:

أولًا: كتابة ورقة بحثية، وسيتم من خلالها مناقشة استراتيجيات الكتابة الاحترافية، وبيان أهمية وملاءمة الدراسة من الباحث للقارئ من خلال الورقة البحثية المقدمة.

ثانيًا: منهجية البحث، وتتناول الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لدراسة جديدة لضمان إجرائها بقوة لتوليد نتائج صحيحة وموثقة.

ثالثًا: كتابة مقترح مشروع، وهذا سيساعد الباحثين في التعرف على طرق التمويل الحديثة وكتابة مقترح فعال لطلب المنحة للحصول على تمويل ناجح للبحث، لافتًا إلى أن الباحثين الذين يجتازون تقييم ما بعد ورشة العمل سيحصلون على شهادات أكاديميات نيتشر البحثية، بشرط أن يكون الباحث تابعًا لجهة بحثية مصرية معتمدة، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن ٤٠ عامًا وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه، علمًا بأن آخر موعد للتقدم 8 من يونيو القادم 2023.