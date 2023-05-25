الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فتح باب التسجيل لورش كتابة المشاريع البحثية بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والبحث العلمي؛ كونهما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والنهوض والارتقاء بالوطن في الجمهورية الجديدة.

وقال "صديق" إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ حريصة على التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات الوطنية من أجل خلق مناخ مناسب للعملية التعليمية والبحث العلمي عن طريق مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك تعاونًا وثيقًا من خلال مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، وبنك المعرفة المصري، وأكاديميات نيتشر البحثية التابعة للناشر Springer Nature.

وأوضح الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، أن التعاون مع المؤسسات الوطنية نتج عنه بعض الأعمال المهمة، منها: فتح باب التسجيل لورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن طريق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ من أجل المساعدة على كيفية كتابة المقترحات والمشروعات البحثية ونشر نتائجها في مجلات علمية متميزة، والعمل على تعزيز المهارات البحثية لدى الباحثين في مختلف المجالات العلمية.

وأضاف مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، أن برنامج ورشة العمل يتضمن ثلاثة طرق عمل تفاعلية تتضمن:

أولًا: كتابة ورقة بحثية، وسيتم من خلالها مناقشة استراتيجيات الكتابة الاحترافية، وبيان أهمية وملاءمة الدراسة من الباحث للقارئ من خلال الورقة البحثية المقدمة.

ثانيًا: منهجية البحث، وتتناول الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لدراسة جديدة لضمان إجرائها بقوة لتوليد نتائج صحيحة وموثقة.

ثالثًا: كتابة مقترح مشروع، وهذا سيساعد الباحثين في التعرف على طرق التمويل الحديثة وكتابة مقترح فعال لطلب المنحة للحصول على تمويل ناجح للبحث، لافتًا إلى أن الباحثين الذين يجتازون تقييم ما بعد ورشة العمل سيحصلون على شهادات أكاديميات نيتشر البحثية، بشرط أن يكون الباحث تابعًا لجهة بحثية مصرية معتمدة، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن ٤٠ عامًا وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه، علمًا بأن آخر موعد للتقدم 8 من يونيو القادم 2023.

جامعة الأزهر ورش عمل حول كتابة المشاريع البحثية العلوم والتكنولوجيا بنك المعرفة المصري التميز الدولي

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تُحذر: عودة العواصف الرملية والترابية على عدد من المحافظات

مستشفى مطروح العام تستقبل جثمان متحلل لشخص سورى الجنسية

الرابط الرسمى للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023

فى ذكرى وفاة إسماعيل يس.. إليك حقائق لم تعرفها عنه من قبل (خاص)

تقرير الطب الشرعى فى اتهام فلاح و 5 من أقاربه باختطاف شاب والتمثيل به

إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية