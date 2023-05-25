أبرز أدعية الفجر اليوم الخميس 25 مايو 2023

الفجر من أكثر الأوقات المباركة التي دفعتنا السنة النبوية إلى ترديد الدعاء فيها فهي من الساعات التي يُستجاب فيها الدعاء، لذا يحرص المسلمون على ترديد دعاء الفجر يوميًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر، اليوم الخميس 25 مايو 2023.

دعاء الفجر اليوم الخميس 25 مايو

من دعاء الفجر .. "اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأُذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليّ بإحسانك يا أكرم الأكرمين".

"بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المُعافي، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كلّ شيءٍ أعطاني ربي، أعوذ بالله ممّا أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئاً، عزّ جارك وجلّ ثناؤك، وتقدّست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهمَّ إنّي أعوذ بك من شرّ كلّ جبّارٍ عنيدٍ، وشيطانٍ مريدٍ، ومن شرّ قضاء السوء، وشرّ كلّ دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها إنّ ربي على صراطٍ مستقيمٍ".

"اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ".[رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالرحمن بن أبزى، الصفحة أو الرقم:2/170، إسناده صحيح.]

"اللهمَّ أنت ربي لا إله إلّا أنت عليك توكّلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، أعلم أنّ الله على كلّ شيءٍ قدير، وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً، اللهمَّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ دابةٍ أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على كلّ شيءٍ قدير".

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