الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفيوم تحقق المركز الأول في مسابقة الطفل المبدع بالشرق الأوسط

الدكتورة أماني قرني
الدكتورة أماني قرني

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة الطفل المبدع على مستوى الشرق الأوسط الذي نظمته مؤسسة مصر الحياة للإستشارات والتدريب.

حيث فازت الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد، مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم، بمركز التميز والإبداع على مستوى الشرق الأوسط، في مهرجان الطفل المبدع.

كما فازت الطالبة منة الله مصطفي عبدالحميد مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، في مهرجان الطفل المبدع.

وهنأت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الفائزين فى المسابقة، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطالبات، ياسمين مصطفي غنيم بمدرسة عثمان بن عفان بسنوس، وميرنا طارق محمود بمدرسة الرسالة بالفيوم، وكذلك رسالة شكر لفريق العمل بمهرجان الطفل المبدع الدولي 2023.

IMG-20230524-WA0034
IMG-20230524-WA0034
IMG-20230524-WA0035
IMG-20230524-WA0035
الفيوم تحقق التميز والإبداع المركز الأول مسابقة الطفل المبدع

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