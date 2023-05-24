رامى رضوان يكشف تفاصيل سجود كريستيانو رونالدو احتفالًا بهدفه

قال الإعلامي رامي رضوان إن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو تصدر التريند على تويتر وجوجل، حيث بدأ الجماهير تبحث عن قصة سجوده.

وأضاف رامي رضوان خلال تقديمه برنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، أن القصة تتمثل في أن نادي مصر كان يلاعب نادي الشباب في الجولة رقم 28 من الدوري، وكانت هذه المباراة مهمة جدًا لنادي النصر حتى يحاول ألا يبتعد عن متصدر الدوري "نادي الاتحاد".

وأوضح أن بداية المباراة انطلقت وكان نادي النصر حامل هدفين، لكنهم قاموا بعمل ريمونتادا قوية جدًا حتى الدقيقة 58، أصبحت نتيجة المباراة 2-2، ثم في الدقيقة رقم 59 تقدم كريستيانو رونالدو بالكرة وأحرز الهدف الثالث، والذي به انتهت المباراة بفوز نادي النصر بهذه المباراة، وبالتالي فإن فوزه بهذه المباراة جعلت "من هو بطل الدوري؟" سؤال متاح.

وتابع الإعلامي رامي رضوان: "كل ده كوم واللقطة كوم تاني، كريستيانو رونالدو معروف عنه أول ما يحرز جول، يعمل حركته المعروفة لدى الجمهور، لكن بعد ما سجل الهدف، كان الجميع متوقع أن يفعل كريستيانو رونالدو الحركة الخاصة به، لكن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن أول شيء فعله كريستيانو رونالدو بعدما سجل الجول، هو أنه جرى على زملائه واحتفلوا مع بعض، ومن ثم نزل على الأرض وسجد، ثم بعد قيامه أكمل احتفاله مع زملائه وذهب إلى جمهوره وعمل الحركة الشهيرة له.