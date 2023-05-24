موظف يصيب والد طليقته بعاهة مستديمة بسبب مشادة بينهما في القاهرة

شهدت مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، قيام موظف بضرب والد طليقته وإصابته بعاهة مستديمة بسبب مشادة بينهما بسبب رؤية أطفاله، حيث حمل المتهم كرسي واعتدى عليه بواسطته.

البداية كانت بورود إشارة، الى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مستشفي حلوان العام ، مفادها استقبال المواطن "أحمد مهدي"، دكتور جامعي، مصاب بجروح وسحجات، وعدم القدرة على فرد الإصبع، بسبب قطع في الوتر القابض.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه والمدعو "محمد فتحي"، طليق نجلته، بسبب مشاكل حول رؤية الأطفال، وتطور الأمر واعتدى الأخير عليه بواسطة كرسي مقوى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.