«أفريكان بانكر»: «هشام عز العرب» صاحب مسيرة مصرفية استثنائية بالقارة السمراء

اختارت مجلة "أفريكان بانكر"، هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، للفوز بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" "Lifetime Achievement Award" لعام 2023، حيث قامت لجنة من الخبراء بإختياره للفوز بالجائزة بعد تقييم إنجازاته الاستثنائية طوال مسيرته المهنية بالإضافة إلى مساهماته المتميزة بالمجال المصرفي.

وتُمنح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لأفضل مصرفي عمل طوال مسيرته المهنية بلا كلل لتعزيز الخدمات المصرفية، بالإضافة لتقوية دور قطاع الخدمات المالية في القارة الإفريقية، وتقوم اللجنة المٌختصة كل عام بإنتقاء أكثر شخصية مؤثرة بالصناعة المصرفية والمالية على مستوى القارة.

وقررت اللجنة اختيار "عز العرب" لمنحه الجائزة عام 2023، وأشارت المجلة أن الإختيار جاء لكونه صاحب بصمة إيجابية واضحة وتأثير غير مسبوق على سوق الخدمات المالية والمصرفية على مستوى القارة، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في تنمية وتدريب الكوادر المصرفية بإعتباره قدوة ونموذج مثالي يحتذى به، ذلك بخلاف نزاهته المعهودة، مما جعله مصدر إلهام للكثيرين داخل وخارج الصناعة المصرفية.

وتبرهن الجائزة على اعتراف المؤسسات الدولية بنجاحات "عز العرب" غير المسبوقة خاصة خلال فترة رئاسته للبنك التجاري الدولي-مصر، حيث أوضحت المجلة أن قيادة "عز العرب" المحترفة، ساهمت في بناء أحد أكثر بنوك القطاع الخاص نجاحًا في إفريقيا والأسواق الناشئة، مؤكدة ريادة البنك على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى إلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصًا فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، مما دفع البنك ليتبوأ مكانة رفيعة على قمة القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، عبر "هشام عز العرب" عن امتنانه باختياره للفوز بتلك الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن النجاح لم يكن عملاً فرديًا وإنما جاء نتيجة تفاني وإلتزام فريق عمل "التجاري الدولي"، والذي كان الدافع الرئيسي لتحقيق سجل حافل من الإنجازات غير المسبوقة للبنك.

وأضاف "عز العرب" أن مثل هذه الجوائز من المؤسسات الدولية المرموقة تبرهن وتؤكد وجود مواهب وكوادر أصحاب إمكانات متفردة بسوق الخدمات المصرفية والمالية بمصر.

جاء ذلك في إطار إحتفالية توزيع جوائز مجلة "African Banker" لعام 2023، خلال الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي يوم 24 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن جوائز "African Banker" تُعتبر إشادة بأفضل الممارسات في الخدمات المصرفية على مستوى قارة إفريقيا، حيث يتم تكريم البنوك صاحبة الريادة وقادة الصناعة المصرفية في إفريقيا، هذا ويُعد حفل توزيع الجوائز حدثًا سنويًا يُنظم بدعم من مجموعة بنك التنمية الإفريقي "بإعتباره الراعي الرسمي للحدث"، وصندوق الضمان الإفريقي بصفته الراعي البلاتيني، وبنك التجارة والتنمية كشريك راعي.

جمعت أمسية الاحتفال لفيف من اللاعبين الرئيسين بالصناعة المصرفية، بالإضافة إلى كوكبة من المسئولين الحكوميين من إفريقيا ومختلف دول العالم، للإشادة بإنجازات المؤسسات والأفراد الذين ساهموا بشكل كبير في إصلاح وتعزيز القطاع المصرفي والمالي في القارة، بجانب دفع نمو الاقتصاد المُستدام بإفريقيا.

يُذكر أن هشام عز العرب قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة بالبنك التجاري الدولي - مصر منذ نوفمبر 2022 ، وقبل توليه هذا المنصب، عمل كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة ثلاثة أشهر، وفي عام 2020 ، أسس عز العرب شركة أتش إي للاستشارات ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة.

وبخبرته التي تمتد لأكثر من أربعون عاما في مجال العمل المصرفي على الصعيد الدولي في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، يقوم "عز العرب" بتقديم الاستشارات في مجالات استراتيجيات النمو وتعبئة الموارد وإدارة المخاطر المالية، بالإضافة لذلك يحرص "عز العرب" على دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال إمدادها بالاستشارات لتنمية مواردها المالية والاستشارات الاستراتيجية .

وتقلد هشام عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ CIB منذ عام 2002 وحتى 2020 ، وعلى يد "عز العرب" تحول البنك التجاري الدولي-مصر، وهو أكبر شركة مدرجة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، إلى بؤرة اهتمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص الاستثمار في مصر، إلى جانب تحوله لنموذج يحتذى به في العمل المصرفي بين بنوك الأسواق الناشئة، مما جعل سهم "التجاري الدولي" يتصدر قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية، ، بالإضافة إلى إدراجه في بورصتي نيويورك ولندن.

وحصل"عز العرب" على خبرته من واقع عمله في العديد من البنوك العالمية المرموقة، فمنذ تخرجه من جامعة القاهرة عام 1977، بدأ مسيرته المهنية في كبرى المؤسسات، حيث شغل منصب مساعد نائب رئيس شركة "Merrill Lynch" للخدمات التمويلية العالمية في نيويورك خلال الفترة من أغسطس 1986 وحتى ديسمبر 1989.

وأهلته نجاحاته في "ميريل لينش" ليشغل منصب العضو المنتدب لجي بي مورغان - لندن، منذ يناير 1990 وحتى مارس 1997، لينتقل بعد ذلك ليعمل كعضو منتدب لدويتشه بنك – لندن، خلال الفترة من مايو 1997 وحتى مارس 1999. وفي العام ذاته، انضم هشام عز العرب، كنائب للعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي-مصر، ليتنقل بعد ذلك للعمل كعضو مجلس إدارة في البنك عام 2001.

ونظرا لمسيرته المهنية المتميزة، شغل "عز العرب" منصب رئيس إتحاد بنوك مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2016 وكذلك منذ 2017 وحتى 2020.