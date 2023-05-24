أستاذ جهاز هضمى: العلاج بالحجامة جهل وخرافة وضد الدين (فيديو)

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن الحجامة كانت موجودة في الجزيرة العربية؛ وكانت توصف بأنها طب الجزيرة العربية، مؤكدًا أن شيوخ الأزهر الشريف نفوا أنها طب نبوي.

تشخيص الأمراض يكون من خلال الأطباء فقط

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تشخيص الأمراض يكون من خلال الأطباء فقط، مؤكدًا أنه رأى مهازل عدة تحدث في الأمور الخاصة للعلاج بالحجامة.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن القائمين على أعمال الحجامة يفتقدون لأعمال مهمة مثل قيامهم بالتعقيم الجيد، مشددًا على أن الحجامة عبارة عن جهل وخرافة والعمل بها ضد الدين.

وأشار إلى أن أحد المشاهير كان يعالج لديه من ضغط الدم؛ واقترح عليه أحدهم العلاج بالحجامة، وأصيب بنزيف في المخ وغيبوبة؛ ويعاني الآن من الشلل.