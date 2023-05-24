عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين يكشف أهم المقترحات المطروحة فى جلسات الحوار الوطنى

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أجمل ما في جلسات الحوار الوطني، بالرغم من تعدد الآراء والأيديولوجيات المختلفة، والخلفيات الحزبية المختلفة، الخلفيات السياسية التكنوقراطية المختلفة، إلا أن هناك حالة من شبه الإجماع على توصيف المشكلة.

وأضاف محمد سالم خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أننا في بلد عدد سكانه يتخطى الـ100 مليون، لافتًا إلى أنه لا يوجد عملية تنمية تحدث في بلد بهذا الحجم وهذه الكثافة السكانية، إلا ويحدث عملية تعميق حقيقي لصناعات، وفي الكلاسيكيات نعرف أنه كلما انخفضت العملة الوطنية يكون لدينا فرص عالية للصادرات.

وأوضح أن مشكلة الصناعة ليس فقط في مصر، وإنما في أي بلد في العالم أن الدولة تجلس كحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص وتفصح عما تريده، بحيث يتم عمل استراتيجية للصناعة ليس مجرد "باور بوينت" تستهدف فيها قطاعات محددة بصناعات محددة بحوافز واضحة، وبالتالي فإن المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي يعرف ماهية الفرصة الموجودة.

وعن الاقتراحات التي يجب أن تهتم بها الدولة في الفترة القادمة، أكد أنه لا بد الانتهاء من هذه الاستراتيجية بالتمثيل مع القطاع الخاص، كما يجب أن تأخذ الدولة قرارا حاسما بأن تنحاز في ملف الأراضي الصناعية، لفكرة القيمة الاقتصادية وليس القيمة السوقية.