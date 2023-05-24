عقب إصابة 16 شخصًا.. رفع آثار انقلاب ميكروباص صحراوي بني سويف

دفعت الإدارة العامة لمرور بني سويف أوناشًا لرفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف والذي أسفر عن 16 شخصًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي نطاق محافظة بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلا من المصابين، كريستينا عماد كمال 22 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومرينا عماد كمال 20 سنة، جروح كدمات، استليا كرولس كمال 3 سنوات جروح وكدمات، مينا كرولس كمال عمره عاماً مصاب بجروح وكدمات، كرولس عماد كمال 10 سنوات جروح وكدمات، عماد كمال راشد 43 سنة مصاب جروح وكدمات، ملوك توت فايز 45 سنة جروح وكدمات، حنان نعيم فهيم 46 سنة جروح وكدمات جميعهم مقيمون محافظة المنيا.

كما استقبل المستشفى سندي أشرف خليل 16 سنة مقيم القاهرة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، إبرام أشرف خليل 14 سنة مقيم القاهرة مصاب جروح وكدمات، نادية فهيم استفانوس مقيم بالقاهرة 45 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر، سامي حنا شحاتة 43 سنة مقيم أسيوط مصاب جروح وكدمات، نورة وكيم عزت مقيم المنيا 40 سنة جروح وكدمات، كرولس عادل جرجس 21 سنة مقيم المنيا جروح وكدمات، ياسر عياد رزق 42 سنة مقيم المنيا جروح وكدمات، فادي ياسر عياد 19 سنة مقيم المنيا مصاب جروح وكدمات.

تم استقبال المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.