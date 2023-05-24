حملة لصيانة الأعمدة وإزالة الوصلات المخالفة بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بالغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددًا من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملة من صيانة نحو 70 كشافًا وتركيب 15 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأشرف على الحملة المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حسب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عط، الذين شددا على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بقيادة عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 70 كشافًا وتركيب 19 كشاف ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جهته، وجه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، على العمل علي ازلة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار عن المخالفين علي كافة أنحاء المحافظة، والمحافظة علي عدم السماح بسرقة التيار الكهربي، مع المتابعة المستمرة لعدم العودة للتوصيلا العشوائية الغير مرخصة وغير الشرعية والتي تكبد الدولة خسارة كبيرة، أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.