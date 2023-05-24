ريم القاضي تكشف مقترحات تنسيقية شباب الأحزاب في جلسات الحوار الوطني لتطوير الاستثمار

كشفت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحات "التنسيقية" في جلسات الحوار الوطني لتطوير الاستثمار، قائلة: "إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، كلها قرارات حقيقية ونستطيع تفعيلها على أرض الواقع".

وأضافت القاضي خلال لقاءها ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية الحياة، أن التنسيقية في جلسات الحوار الوطني لم تتطرق أبدًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، لافتة إلى أنه تم تزويد بعض المقترحات والتطرق لتفاصيل في نقاط أخرى، مثل اقتراح التوسع في المناطق الحرة العامة، حيث أن نظام المناطق الحرة يشمل مناطق حرة عامة، ومناطق حرة خاصة.

وأوضحت أن المناطق الحرة الخاصة، فإن أي مشروع يستطيع أن يأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء بمنطقة حرة خاصة بخمس شروط، فإذا تمكن من تحقيق هذه الشروط الخمس، فإنه يستطيع أن يحصل عليها.

وأشارت إلى أنه يوجد 9 مناطق حرة عامة في مصر، ونحتاج فيها إلى توسعات، لأنها تعتبر النظام الاستثماري الذي يحفز على زيادة الصادرات، لأن 80% من انتاجه لابد أن يكون للتصدير.