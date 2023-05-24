قناة الناس| أمين الفتوى: على الزوجة أن تستأذن زوجها قبل ادخار الأموال (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف لم يسلط الإنسان على مال غيره فيأخذه بدون مبرر، مؤكدًا أن الذمم المالية محفوظة ومصانة ومال كل إنسان مصان له.

وأضاف الدكتور محمود شلبى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الزوج له ذمة مالية مستقلة عن الزوجة والأولاد، وأذن الشرع الشريف في أن يتجاوز الإنسان هذا القدر عند الضرورة، وذلك في حال بخل الزوج بخل شديد وعدم إنفاقه.

وأوضح أمين الفتوى أن الشرع أذن في أن تأخذ الزوجة من مال الزوج حتى ولو لم يعلم بقدر ما تحتاج، لافتًا إلى أن الادخار للمستقبل من غير معرفة الزوج لا يجب الإقدام عليه، بل ما يتوفر من المال يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في أن تدخره.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.