الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو المبادرة الوطنية "ابدأ": هدفنا تعميق المكون المحلي في جميع الصناعات

الدكتورة مريم محمود
الدكتورة مريم محمود

قالت الدكتورة مريم محمود، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، إن مبادرة "ابدأ" انطلقت في الـ 29 من أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت مريم محمود خلال لقاءها ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، ابتدأنا في مبادرة "ابدأ" ندرس التحديات الموجودة، وكان من الأفضل والأسرع أن نأخذ خطوات على الأرض. 

وأوضحت أن المستثمر المحلي المقصود به هو المستثمر الموجود داخل مصر، سواء قطاع عام أو قطاع خاص أو أجنبي، طالما أنه موجود داخل مصر ومستقر بداخلها فهو مستثمر محلي، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار في مصر من أكبر إيجابياته أنه يساوي بين كافة المستثمرين المحليين؛ سواء قطاع عام أو خاص أو أجنبي. 

وأشارت إلى أن في مبادرة "ابدأ" نمتلك خطط للتحركات سريعًا في ظل عد اليقين في الأجل القصير، وتحركات أخرى في الأجل المتوسط والطويل، لافتة إلى أنه يوجد ثلاثة محاور للعمل؛ المحور الأول هو محور المشروعات الكبرى.

وأكدت أن هدف مباردة "ابدأ" هو تعميق المكون المحلي في جميع الصناعات، وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل وتطوير الصناعة، وهو ما يحتاج إلى استقرار في السياسات الاقتصادية واستقرار في سعر الصرف، وبدونها لن نستطيع أن نصل إلى الاستقرار الاقتصادي ولا الاستقرار في سعر الصرف.

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