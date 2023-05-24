أهالى الصف عن القوافل الطبية: نجحت فى رعاية المرضى وتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية

أشاد عدد من أهالى مركز الصف بمحافظة الجيزة بالقوافل الطبية التى تنظمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتى زارت قرى المركز لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى فى العديد من التخصصات الطبية، ومساعدتهم على صرف الأدوية وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعات دون أى مقابل.

كما أشاد الأهالى بما تضمنته تلك القوافل من ندوات توعوية حول الأمراض المزمنة والوبائية، وكيفية التعامل مع المصابين بها ورعايتهم بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تعلم كيفية الوقاية من تلك الأمراض، وآليات التغلب عليها وتجنب الإصابة بها.

فرح عبدالحق: ساعدتنى على التعامل مع أزمة والدتى المصابة بالسكرى بكفاءة

‏أشادت فرح عبدالحق، ٢٩ عامًا، من أهالى قرية عرب العيايدة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسعيها الدائم لتغيير مستقبل الأهالى فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا نحو الأفضل، خاصة بعدما نظمت العديد من القوافل الطبية إلى القرية، والتى توافد عليها عدد كبير من الأهالى لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأشارت إلى أن قافلة «حياة كريمة» تبدأ عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، عبر تسجيل بيانات الوافدين عليها، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتدوين الملاحظات والتشخيص الطبى فى كارت خاص بهم، يحصل عليه المريض ليتعرف على تشخيصه، قائلة: «النظام الذى تعمل به القافلة الطبية عظيم جدًا، ويجعلنا نشعر بأننا نحصل على الرعاية بشكل متميز».

ولفتت إلى أن «حياة كريمة» نظمت على هامش القوافل الطبية عددًا من الندوات التى تساعد المواطنين على كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة والوبائية، مثل أمراض القلب والسكرى والضغط والفيروس الكبدى وغيرها، وذلك من خلال مجموعة من الأطباء يعلمون الأهالى الطريقة المثلى للتعامل مع المرضى، وكيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض.

وأكدت أن الندوات التوعوية حول التعامل مع الأمراض المزمنة ساعدتها على التعامل مع حالة والدتها المصابة بمرض السكرى منذ ١٥ سنة، مضيفة: «تعلمت طريقة قياس نسبة السكر فى الدم من خلال الأجهزة المتطورة، ومتابعة المريض والتعامل مع الحالة عندما يكون السكر مرتفعًا أو منخفضًا».

وتوجهت بالشكر إلى المشاركين فى القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولوزارة الصحة والسكان، وجميع القائمين على تلك القوافل، وخصت بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشين هذه المبادرة التى تعمل على تغيير حياة الأهالى فى جميع القرى المصرية.

سميرة عيد: الندوات زادت وعينا بأهمية الفحوصات المجانية

قالت سميرة عيد، ٤٣ عامًا من قرية عرب العيايدة التابعة لمدينة الصف، إن القوافل الطبية وندوات التثقيف التى نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، أسهمت فى الاكتشاف المبكر للأمراض ورفع الوعى بالطريقة المناسبة؛ للتعامل مع المرض لإبقائه تحت السيطرة.

وأضافت: تعلمنا من الندوات الطريقة المثالية للتعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة، وهو أمر مفيد جدًا، لأن عددًا كبيرًا من المصريين يعانون من أمراض السكر والضغط وأمراض القلب ولا يعرفون أى معلومات عن المرض أو أعراضه الجانبية، وطرق تقليل المضاعفات وغيرها من الأمور.

وأشارت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا كانوا لا يعلمون أنهم يعانون من الأمراض المزمنة، إلا أن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية ساعدتهم فى معرفة ذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا.

وأوضحت أنها كانت تعانى من مرض السكر منذ أكثر من ١٠ سنوات، ولم تكن تعلم الطريقة المثالية للتعامل معه فى حال ارتفاع نسبته أو انخفاضه، ولكن الندوات التى نظمتها المبادرة الرئاسية للتوعية بطريقة التعامل مع الأمراض المزمنة كانت مهمة جدًا، وساعدتها أكثر على فهم مرضها.

فاطمة حمدى: تعلمت التعايش مع الأمراض الوراثية وأعراضها

قالت فاطمة حمدى، ٢٠ عامًا، من مدينة الصف بمحافظة الجيزة، إن غالبية أفراد عائلتها مصابون بمرض السكر، مضيفة أن الندوات التوعوية شرحت لها أن احتمالية إصابتها بالسكر مرتفعة وأوضحت لها طرق الوقاية، إلى جانب طرق التعايش مع المرض فى حال أصيبت به. وأوضحت أنها استفادت جدًا من الندوات، لأنها لم تكن تعرف الطريقة المثالية للتعامل مع المرض الوراثى الذى قد تصاب به مستقبلًا، لكن الأطباء الذين جرت الاستعانة بهم فى ندوات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شرحوا لها أعراض المرض ومسبباته وأنواع العلاج.