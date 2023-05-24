الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بنت الناس".. مصطفي حجاج يتصدر ترند يوتيوب

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

تصدرت أغنية "بنت الناس"، للنجم مصطفى حجاج، محركات بحث موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الأغاني العربية وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع مصطفى حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

وتألق مصطفى حجاج، في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي اقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودة، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان : اسلام رفعت وتوزيع : اماديو ، عود : اسلام الأبتي ، ناي : محمد عاطف ، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج : اسلام هشام.

https://www.youtube.com/watch?v=YP9nGJ2_2RI

أحمد عدوية الموسيقار هاني شنودة المملكة العربية المطرب مصطفى حجاج هاني محروس تكريم الموسيقار هاني شنودة

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