الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد وداع كأس مصر.. اجتماع طارئ لإدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا عقب خسارة الدراويش أمام النجوم بهدفين دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ32.

وخسر الإسماعيلي أمام النجوم بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح محمد همام التسجيل لمصلحة النجوم في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 82، ليودع الفريق الملقب بـ(الدراويش) المسابقة، التي توج بلقبها عامي 1997 و2000.

وجاء بيان الإسماعيلي على النحو الآتي " قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عقد إجتماع طارئ مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم وذلك عقب الهزيمة من فريق النجوم وتوديع مسابقة كأس مصر".

وضرب النجوم موعدا في دور الـ16 مع سموحة السكندري، الذي اجتاز عقبة فريق ألو إيجيبت في دور الـ32.
 

الاسماعيلى النجوم كاس مصر مباراة الإسماعيلي والنجوم

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