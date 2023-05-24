"ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير" يحصد لقب مهرجان جامعة القاهرة المسرحى

حصل فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة.

كما حصد العرض 8 جوائز أخرى وهي: جائزة أفضل مخرج للمخرج مايكل مجدي، كما حصل أيضًا على جائزة أفضل مؤلف، جائزة أفضل تصميم إضاءة (مركز ثانٍ) لمصمم الإضاءة أبوبكر الشريف، جائزة أفضل تصميم استعراضات (مركز ثالث) رحيل عماد، جائزة أفضل تصميم ملابس (مركز ثالث) مارينا ميشيل، جائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، جائزة أفضل ممثلة دور أول (مركز ثانٍ) ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.

وتعد هذه التجربة هي الثانية للمخرج مايكل مجدي مع فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أخرج لهم من قبل عرض "الدخان" عام 2019، وترشح العرض لجائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل العرض أيضًا على العديد من الجوائز من مهرجان الساقية المسرحي، وهي أفضل عرض ومخرج وممثل وديكور واستعراضات.