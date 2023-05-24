مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: نحتاج لتشريعات أسرية تواكب مستجدات العصر

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن هناك بعض النقاط التي يتم تركيز النقاش عليها في محور الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، وهي انتشار ظواهر العنف في الأسرة وظواهر الإدمان والتطرف والإرهاب والجرائم الإلكترونية.

جلسات الحوار الوطني

وأكدت "البغدادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القانون دائمًا يأتي لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، ولهذا يجب أن تسن تشريعات تواكب المستجدات العصرية، خاصة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تقوية بنيان وتماسك الأسرة وإزالة كافة العقبات أمامها.

الولاية على القُصّر

وأضافت أن التشريعات المختلفة يجب أن تحافظ على حماية الأسرة، ولهذا كانت هناك موافقة شاملة على تعديلات قانون الولاية على القُصّر بسبب أن هذا القانون كان يناسب فترة زمنية معينة.