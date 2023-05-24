الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: نحتاج لتشريعات أسرية تواكب مستجدات العصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن هناك بعض النقاط التي يتم تركيز النقاش عليها في محور الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، وهي انتشار ظواهر العنف في الأسرة وظواهر الإدمان والتطرف والإرهاب والجرائم الإلكترونية.

جلسات الحوار الوطني

وأكدت "البغدادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القانون دائمًا يأتي لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، ولهذا يجب أن تسن تشريعات تواكب المستجدات العصرية، خاصة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تقوية بنيان وتماسك الأسرة وإزالة كافة العقبات أمامها.

الولاية على القُصّر 

وأضافت أن التشريعات المختلفة يجب أن تحافظ على حماية الأسرة، ولهذا كانت هناك موافقة شاملة على تعديلات قانون الولاية على القُصّر بسبب أن هذا القانون كان يناسب فترة زمنية معينة.

نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اكسترا نيوز الحوار الوطنى الوصاية على المال

الأكثر قراءة

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

السيسى يوجه بمناقشة الحوار الوطنى لقانون "المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب"

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

هنا الصمت جريمة إنسانية

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية