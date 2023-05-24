لا يفوتك هذا المساء|منحة رئاسية لرعاية لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. وطرق حماية الطفل من الإصابة بـ"ADHD"

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الحوار الوطنى.. الناشر على عبدالمنعم يرصد التحديات التى تواجه صناعة النشر

الناشر علي عبدالمنعم، قدم طرحًا يتعلق برؤيته للحوار الوطني من منظور فاعل في المشهد الثقافي على نحو عام وصناعة النشر على نحو خاص، قائلًا: "ارتكازًا لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن بناء المواطن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الصحة والثقافة والتعليم، نجد أن صناعة النشر تتضمن محوري الثقافة والتعليم، كما أنها تعتبر المركز المحوري والرئيسي لجميع الصناعات الإبداعية والتي تمثل تقريبًا نسبة 7% من إجمالي الناتج القومي العالمي".

https://www.dostor.org/4404894

مصرع الفنان الأسوانى "حمو بهريف" فى حادث مروع بالأقصر

لقى الفنان الشعبي "محمد ربيع" 27 سنة الشهير بـ"حمو بهريف"، مصرعه إثر حادث مروع على الطريق الصحراوي (أسوان - القاهرة ) بمدينة إسنا وتحديدًا بين البنزينة الوطنية ومدخل القرايا بقرية المساوية، قبل كمين السباعية.

https://www.dostor.org/4404870

نقابة المعلمين: وفاة مشرف نشاط خلال مراقبة امتحانات الإعدادية بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة شحاتة حسن إبراهيم، مشرف نشاط، خلال مراقبة على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال بالزقازيق.

https://www.dostor.org/4404874

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنها تتوجه بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

https://www.dostor.org/4404906

أول تعليق من أسرة الصيدلي ولاء زايد بعد إسدال الستار على القضية

قال الدكتور أحمد قمر، زوج شقيقة الصيدلي ولاء زايد، ابن مركز الشهداء بالمنوفية إن حكم جنايات القاهرة كان مرضيًا جدًا لأسرته، مؤكدًا أن القضاء المصري العادل أنصفهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية صديلي حلوان.

https://www.dostor.org/4404719

خلال زيارته الحالية لمصر.. النائب العام الروسى يلتقى رئيس المحكمة الدستورية العليا

التقى إيجور كراسنوف النائب العام الروسي، اليوم الأربعاء، بـ«بولس فهمي» رئيس المحكمة الدستورية العليا، في القاهرة.

https://www.dostor.org/4404910

خافيير تيباس يعتذر لـ فينيسيوس جونيور: نجم عالمى

اعتذر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، لفينيسيوس جونيور، على الرسائل التي وجهها له بعد تعرض لاعب ريال مدريد للعنصرية، في مباراة فريقه أمام فالنسيا بالمسابقة.

https://www.dostor.org/4404898

سماع موسيقى هادئة.. طبيب نفسي يكشف طرق الحفاظ على الطفل من الإصابة بـ"ADHD"

يهتم الكثير من أولياء الأمور، بالبحث عن أسباب وعلامات التي تثبت أن أطفالهم مصابون بمرض “ADHD”، وهو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، خاصًة أنه حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال، وغالبًا ما تستمر في مرحلة البلوغ، ويسبب صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي.

https://www.dostor.org/4404746

سلبيات وإيجابيات تقنيات الذكاء الاصطناعي.. خبير يوضح

أصبح الذكاء الاصطناعي يشغل جزء كبير من حياتنا اليومية ليلتفت العالم عن قدرة التكنولوجيا في تغيير مسارها وتدخلها في كل شئ حولنا، ليكون الذكاء الاصطناعي من أولويات البشر ويتحكم بشكل في كل خطوة نخطوها.

https://www.dostor.org/4404671