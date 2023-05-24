"تعزيز تكنولوجيا الدواء".. كيف تطورت العلاقات بين مصر وكوبا في مجال الصحة؟

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره في دولة كوبا الدكتور خوسيه أنخيل ميراندا، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف»، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الكوبي، التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، في إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات.

وتعد العلاقات بين مصر وكوبا، خاصة الصحية، تشهد تعاونا كبيرا من قِبل الدولتين.

وتعود العلاقات الصحية بين مصر وكوبا إلى سنوات عديدة، ففي 22 فبراير من عام 2012، اتجهت سفارة مصر في كوبا بمساع حثيثة لنقل تكنولوجيا صناعة الدواء الكوبية إلى مصر، وذلك من خلال إقامة شراكة بين شركات البلدين المتخصصة فى إنتاج الأدوية بهدف سد احتياجات السوق المصرى وتصدير الفائض إلى دول إفريقيا والدول العربية.

وصرح السفير طارق الوسيمى، سفير مصر فى كوبا، بأن السفارة تركز بصفة خاصة على تعزيز التعاون فى مجال الأمراض المنتشرة فى مصر، مثل التطعيم ضد الالتهاب الكبدى الوبائى، ولقاحات التطعيم ضد شلل الأطفال والأنفلونزا والسعال، وهى المجالات التى حقق فيها الدواء الكوبى تقدما كبيرا.وأضاف الوسيمى أن السفارة تعمل حاليا على تعديل الاتفاق مع كوبا بما يتناسب مع احتياجات مصر من الدواء، وذلك على ضوء التقدم الكوبى الهائل فى مجال صناعة الأدوية الطبيعية بالهندسة الوراثية والبيوتكنولوجية لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

فى 8 أبريل من العام الماضي، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في كافة المجالات الصحية، و أكد الوزير على عمق وقوة العلاقات المصرية الكوبية، لافتاً إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني الدولتين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات دولة كوبا في مجالات الطب والصحة العامة، مشيراً إلى أن دولة كوبا تمتلك أكثر الأنظمة الصحية تميزاً على مستوى العالم، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من الكوادر والخبرات العلمية والبحثية، من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بالدولتين، بما يساهم في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار والارتقاء في مجال البحث العلمي.

في 21 نوفمبر من العام الماضي، التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا كوبيًا، برئاسة الدكتور لويس فرناندو نافرو مارتينيز، نائب وزير الصحة الكوبي، حيث ضم الوفد الدكتورة أوليجا ليديا جيمس كازانويفا، المدير العام للهيئة الرقابية للأدوية والأجهزة الطبية في كوبا CECMED، وتانيا أجيار فرنانديز، سفيرة كوبا لدى مصر، وممثلين عن وزارة الصحة وشركات الأدوية الكوبية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالهيئة، حيث بحث الجانبان سبل التعاون بين الهيئتين الرقابيتين "الدواء المصرية ونظيرتها الكوبية".

في الأول من فبراير العام الجاري، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان السيدة "تانيا أجيار فرنانديز" سفيرة دولة كوبا لدى مصر، لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى بمقر ديوان عام وزارة الصحة، حيث وجه الوزير الشكر لسفيرة دولة كوبا لدى مصر على حرصها الدائم على تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص جديدة في كافة المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.