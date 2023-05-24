الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023

صوورة أرشيفية
صوورة أرشيفية

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023، بالتزامن مع اقتراب بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي يرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم، أنّ النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 متاحة لكل مادة دراسية للصف الثالث الثانوي 2023، للشعبتين العلمية والأدبية عبر بموقع وزارة التعليم بوابة مركز المعلومات عبر الرابط التالي. https://moe.gov.eg

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العد التنازلى لبداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم تحميل إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 في جميع المواد الدراسية، كما يلي: 

 إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023

- إجابات استاتيكا.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob.core/

- إجابات استاتيكا باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات اللغة العربية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob_

إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023

- إجابات استاتيكا باللغة الفرنسية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات اللغة الألمانية - لغة أولى.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob.core

- إجابات اللغة الإنجليزية - لغة أولى.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

إجابات النموذج الاسترشادي تفاضل وتكامل.. تحميل النموذج

https://elearnningcontent.blob

- إجابات لغة فرنسية - لغة أولى.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات اللغة الإسبانية - لغة ثانية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023

 

- إجابات اللغة الألمانية - لغة ثانية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات اللغة الإيطالية - لغة ثانية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات جبر وهندسة فراغية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات اللغة الإنجليزية - لغة ثانية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج.

 

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات اللغة الصينية - لغة ثانية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات اللغة الفرنسية - لغة ثانية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات التاريخ.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات ديناميكا.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات الجغرافيا.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات علم النفس والاجتماع.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

- إجابات ديناميكا باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات الكيمياء.. تحميل النموذج.

https://elearnningcontent.blob

 

- إجابات الفيزياء.. تحميل النموذج.

 https://elearnningcontent.blob

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