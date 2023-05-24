"صندوق التنمية": تطوير البرنامج الصيفي وتعزيز فعاليات الحفلات السياحية

عقد د.هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اجتماعًا صباح اليوم بمديرى مراكز الإبداع؛ التابعة للصندوق بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تطوير الأنشطة والفعاليات الصيفية، خاصة الفعاليات الموجهة للأطفال، وعرض الفنون المصرية والتراثية للضيوف من السياحيين الأجانب.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بتعزيز الانتقائية فى البرامج الثقافية والفنية في الفترة الصيفية وتعزيز الخبرات الثقافية والفنية لدى الأطفال والشباب وتعريفهم بتراثنا الفني والثقافي وتعزيز الحفلات الجاذبة للسياحة الأجنبية.

تضمن الاجتماع مجموعة من الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا منها الاهتمام بسينما الطفل وإقامة ورش تربوية تعليمية لتحفيز الإبداع والإبتكار لدى الأطفال، بجانب التنسيق والتعاون مع عدد من المدارس للمشاركة في تلك الورش، كذلك تم مناقشة تطوير الحفلات الفنية لجذب شريحة أكبر من القطاع السياحي العربي والأجنبي للاستمتاع بالفن المصري وقوة تراثها الناعمة.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى. وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (16 ) مركزاً .

من ناحية أخرى، فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.

كما يقوم الصندوق فى سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادى للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء فى مختلف فروع الثقافة.