الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس خلال اجتماعات بنك التنمية الإفريقى رصدت التحديات التى تواجهها القارة

النائب فرج فتحي فرج
النائب فرج فتحي فرج

أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى 2023، للمرة الثالثة، تساهم في تعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية فى جميع ربوع القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح رصدت حجم التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم. فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمى جاءت الأزمة «الروسية - الأوكرانية» والتوترات السياسية الدولية؛ لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة.

وقال "فرج"، إن الأزمات العالمية تسببت في اضطرابات حادة، في سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة، وهو ما تأثرت به اقتصادات الدول النامية، خاصة في إفريقيا التى تعانى بالأساس من تحديات داخلية، الأمر الذي يتطلب أفكارًا غير تقليدية لإنتاج حلول تمويلية، تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس أوضحت حجم الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقي والتى تقدر بـ200 مليار دولار سنويًا، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويًا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19»، و108 مليارات دولار سنويًا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية، و70 مليار دولار خسائر الجفاف في إفريقيا.

وأشار النائب فرج فتحي، إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول إفريقيا جراء التغيرات المناخية، أدّت إلى خسائر تجاوزت الـ70 مليار دولار، بما يؤدي تغير المناخ إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% فيما بين الفترة (2040- 2050)، وهو ما سيؤثر بكل تأكيد على الناتج المحلي الإجمالي الذي سيعاني من انخفاض كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على عرض أزمات ومشكلات القارة الإفريقية وأن يضع العالم أمام مسئولياته خاصة أن القارة السمراء الأقل مساهمة في هذه التغيرات.

الأزمة الروسية - الأوكرانية الروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي القارة الإفريقية النائب فرج فتحى فرج بنك التنمية الإفريقية تحديات التغيرات المناخية جائحة كوفيد-19

الأكثر قراءة

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

السيسى يوجه بمناقشة الحوار الوطنى لقانون "المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب"

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

هنا الصمت جريمة إنسانية

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية