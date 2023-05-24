الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 11.68 مليون مشترك بخطوط التليفون الأرضي بنهاية مارس 2023

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، عن أن عدد مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي" سجل نحو 11.68 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 11.17 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة تجاوزت نصف مليون مشترك خلال عام، وبمعدل نمو سنوي 4.50 % وبتراجع شهري 5.5 %، بعد أن سجل في فبراير السابق عليه نحو 12.36 مليون مشترك.

 

ونفذت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات خطة لمد وتوصيل كابلات الالياف الضوئية الفايبر وتحديث الشبكة الارضية والسنترالات ونشر كبائن MSAn في محافظات مصر بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه بهدف اتاحة خدمات الاتصالات الارضية لنحو 70 مليون مواطن .

واكد التقرير - حصلت الدستور علي نسخه منه - أن اجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 21.24 مليون خط ارضي بنهاية مارس الجاري مقارنة بنحو 22.94 مليون عميل عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تراجع سنوي بلغ 7.42 %.

 

في حين سجل عدد السنترالات نحو 1556 سنترال بنهاية مارس الماضي بمعدل نمو سنوي 1.57 % منها 1072 سنترال في الريف ، وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.02 % بنهاية الربع الاول للعام الجاري مقارنة بنحو 10.73 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.29 % وبتراجع شهر بلغ 5.81 % بعد ان سجل في فبراير السابق عليه نحو 11.7 % .

واوضح التقرير ان عدد المشتركين بالتليفون الثابت المنزلي سجل 90 % تلته المشتركين من القطاع التجاري بنحو 8 % والقطاع الحكومي 2 % .

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