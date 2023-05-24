الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محامي لـ"الدستور": الذكاء الاصطناعي لا يلغي حقوق الملكية الفكرية

أم كلثوم
أم كلثوم

حالة من الجدل حدثت عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما قرر المطرب والملحن عمرو مصطفى أن يُجدد صوت الراحلة كوكب الشرق، أم كلثوم، ولكن من خلال لحن وكلمات جديدة، عن طريق الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا الأمر أزعج العائلة كثيرًا خاصًة الورثة، لذا قدّم الملحن والمطرب عمرو مصطفى اعتذار لهم، مطالبا إياهم بتقديم تصريح يستطيع من خلاله إكمال المشروع.

وأكد المستشار أشرف فرحات المحامى بالنقض، أنه لا يمكن لأي شخص التصرف في تراث فني لأي فنان دون الرجوع للورثة لأن هذا سيكون غير قانوني، ويعتبر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتابع فرحات في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "الأغاني الخاصة بأم كلثوم وأي شخص مسجلة ومصنفة بالاسم، لذا لا يحق لأي شخص التصرف فيها كما يشاء، أو إعادة استخدامها إلا بتصريح من الورثة ومن يفعل هذا يعتبر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي سيكون هناك قضية أمام المحكمة الاقتصادية سيكون الحكم فيها على المستخدم بتعويض مالي كبير".

وأضاف: "أنه سيكون حكم بتعويض كبير يحصل عليه ورثة أي شخص يتم استخدام محتواه دون العودة لأصحاب الحق الأصليين ومن لهم الحق في التصريح بالموافقة أو الرفض، ولن يكون هناك أي مخرج منها حتى وإن قال إنه صنع منها موسيقى جديدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنه لطالما هناك ملكية لحاجة بعينها لا يحق لأي شخص التصرف فيها حتى وإن كان بالذكاء الاصطناعي، وإلا بذلك الذكاء الاصطناعي سيلغي ما يعرف بقانون حقوق الملكية الفكرية، طالما الاغاني والموسيقي مصنفة ومسجلة باسمها خلاص، وقعت تحت بند حقوق الملكية الفكرية".

 

تراجع العائلة عن البلاغ

يجدر الإشارة إلى أن تراجعت عائلة أم كلثوم عن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي جيهان الدسوقي رقم 29444 لسنة 2023، وجاء فيه أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي من ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بل قام بعرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية.

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