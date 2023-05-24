الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شعبة التطوير الصناعي يكشف أهم التحديات التي تواجه القطاع في مصر

المهندس باسل شعيرة
المهندس باسل شعيرة

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن الصناعة تعتبر من أهم الملفات الاقتصادية الموجودة حاليًا وعلى مر الزمن. 

وأضاف شعيرة خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن الصناعة تعتبر الذراع الحقيقي للاستثمار، حيث يعتبر الذراع الذي به استدامة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تعلو وتنخفض أهمية قطاعات أخرى، بحسب مجريات العالم والعوامل الخارجية، لكن تبقى الصناعة هي الذراع الاستثماري المستدام الذي تستطيع أن تبني عليه اقتصاد دول.

وأعرب عن سعادته بأن التحديات التي تم التحدث فيها خلال الحوار الوطني لم يكن بها خلاف، لافتاً إلى أنه لا يوجد جدال حول ماهية التحديات، فهي معروفة وواضحة جدًا سواء من الجانب الحكومي أو من القطاع الخاص.

وأوضح أنه من أبرز التحديات قصة تعدد جهات الولاية في قطاع الصناعة، والتشابك القوي ما بين جهات كثيرة في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تحديات أخرى في ملف التصدير، وحوافز المصدرين وملف الأراضي الصناعية، ملف العملة وتوفير العملة، ملف جذب الاستثمارات أو المستثمرين الصناعيين الجدد، مؤكدًا أنه يوجد توافق تام على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. 

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