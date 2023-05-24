أحمد أمين وأبطال "الصفارة" فى ضيافة "مساء dmc".. غدًا

يحل الفنان أحمد أمين وأبطال مسلسل "الصفارة" ضيوفًا مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" يوم غد الخميس.

يتحدث الفنان أحمد أمين خلال الحلقة عن كواليس مسلسله "الصفارة" الذي تم عرضه في موسم شهر رمضان الماضي، وكيف استقبل ردود الفعل على المسلسل.

خلال الحلقة يجيب الفنان أحمد أمين على أسئلة تحليل الشخصية وهل يستعد لتقديم جزء ثان من مسلسل الصفارة أم لا.

يذاع برنامج "مساء dmc" يوميًا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة مساء، على شاشة قناة dmc.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub– سعدي وجوهر.