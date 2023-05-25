أكثر من 800 مشروع.. "حياة كريمة" تحدث طفرة كبيرة في 28 قرية بدمياط

تعمل "حياة كريمة" لإحداث تغيير الأوضاع في العديد من القرى الأكثر احتياجًا، ومن بينها 28 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وجرى تنفيذ أكثر من 800 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى الـ28 وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم، وتحسين البيئة والاتصالات ولطرق الرئيسية تم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى رصف وتدبيش عدد من الطرق ومداخل القرى، في إطار عمل المبادرة الأهم والأضخم في السنوات الأخيرة "حياة كريمة".

وقالت غادة عبدالله أحد أهالي دمياط:"غيرت المبادرة واقع قري كثيرة في دمياط والطرق الرئيسية تم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى رصف وتدبيش عدد من الطرق ومداخل القرى المتهالكة، وتغير منظومة الصرف الصحي والتعليم وتجديد المدارس وعمل مراكز شباب لدعم الرياضين، وحرصت المبادرة علي تطوير البنية التحتية".

وأكد محمد عزت:"حياة حرصت علي رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وعمل مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وقوافل طبية متنقلة لخدمة الأهالي بعد معاناة سنوات من الخدمات داخل قري دمياط الأكثر احتياجًا".

وأكد عمر عبدالعزيز، أن مبادرة حياة كريمة ساعدتهم في تقديم يد العون المعنوي والخدمي وعمل مؤتمرات لسماع طلبات الأهالي والوصول إلي حلول ومساعدتهم في الطلبات التي يقترحوها وأن المبادرة غيرت القري بعد أن كانت تعاني من قلة الخدمات وتهالك الصرف الصحي والبيوت كانت متهالكة بسبب الرطوبة ولكن الأن أصبحت بالفعل حياة كريمة وأمنة للمواطنين.

ونفذت حياة كريمة عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.