الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائية في عقر داره.. النجوم يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر

الإسماعيلي والنجوم
الإسماعيلي والنجوم

فجّر فريق النجوم، الذي ينشط بالقسم الثالث في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه الإسماعيلي مبكرا من بطولة كأس مصر.

وتغلب النجوم 2 / صفر على الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، في دور الـ32 للمسابقة العريقة، على ملعب الإسماعيلية.

وافتتح محمد همام التسجيل لمصلحة النجوم في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 82، ليودع الفريق الملقب بـ(الدراويش) المسابقة، التي توج بلقبها عامي 1997 و2000.

وضرب النجوم موعدا في دور الـ16 مع سموحة السكندري، الذي اجتاز عقبة فريق ألو إيجيبت في دور الـ32.

وكان الإسماعيلي قد استفاق مؤخرًا على مستوى الدوري الممتاز، بعد فوزه على الزمالك وحرس الحدود مؤخرًا.

ويحتل المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 28 مباراة، انتصر في 7 مباريات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 10 لقاءات.

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