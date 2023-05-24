الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التخلف.. ويتابع دورة الرصد الإلكتروني

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال امتحانات التخلفات بكليات فرع البنات، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات فرع البنات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات بمختلف الكليات.

وشملت الجولة تفقد اللجان بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والتأكد من سير العمل والاستعداد للامتحانات بكلية التربية بنات بالقاهرة، ومتابعة أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة الأزهر لكليات فرع البنات حول برنامج الرصد الإلكتروني؛ بهدف تعميم تطبيقه مستقبلًا في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م. 

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بنات، واجتمع مع التمريض بالكلية، وقام أيضا بتفقد مركز الحاسب الآلي بفرع البنات، وأعلن قرب انتهاء امتحانات القرآن الكريم الشفهية والموثقة عبر أجهزة الحاسب الآلي بمختلف كليات فرع البنات وسط متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إلى جاهزية الكليات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يونيو القادم؛ جاء ذلك بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات، والدكتور خضرة سالم، عضوة مجلس الشيوخ، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات، والدكتورة نسرين المحروقي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات فرع البنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

جامعة الأزهر امتحانات التخلفات الكليات كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة كلية التربية بنات

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