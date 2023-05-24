الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 26 مباراة بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 4 مواجهات.

ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 16 نقطة من 27 مباراة بعد الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 7 مواجهات وخسارة 17 مباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:  - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل  

خط الهجوم: فخري لاكاي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز إستاد حرس الحدود الدورى المصرى

الأكثر قراءة

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

في اليوم العالمي لهم.. تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية

خلف الله: 48 مليون جنيه تكلفة أعمال الطرق الداخلية لمشروع "جنة دمياط"

مصرع الفنان الأسوانى "حمو بهريف" فى حادث مروع بالأقصر

المعمل الجنائى يعاين حريق استراحة المركزى للمحاسبات فى الواحات البحرية

حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة فى الموسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

عبد الرحيم طايع

زوجتي ممثلة!

مدحت بشاى

الإبداع الاقتصادى.. والهوية الثقافية

لواء.حمدى البطران

لجان المثقفين

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية