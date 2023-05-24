تعرف على تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 26 مباراة بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 4 مواجهات.

ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 16 نقطة من 27 مباراة بعد الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 7 مواجهات وخسارة 17 مباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف