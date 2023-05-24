الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: الأضحية سُنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، أما غير القادر فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأضاف الدكتور محمود شلبى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الاعتياد على الأضحية لا يقلب السنة إلى فرض، فتبقى الأضحية سنة كما هى يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، لافتًا إلى أن من المسائل المتعلقة بتلك الجزئية أن إنسانا متعودا أن يضحي كل عام وفي إحدى السنوات لا يرغب في الأضحية فلا شيء عليه.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس الاضحية دار الافتاء الأضحية سنة

الأكثر قراءة

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

في اليوم العالمي لهم.. تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية

خلف الله: 48 مليون جنيه تكلفة أعمال الطرق الداخلية لمشروع "جنة دمياط"

مصرع الفنان الأسوانى "حمو بهريف" فى حادث مروع بالأقصر

المعمل الجنائى يعاين حريق استراحة المركزى للمحاسبات فى الواحات البحرية

حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة فى الموسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

عبد الرحيم طايع

زوجتي ممثلة!

مدحت بشاى

الإبداع الاقتصادى.. والهوية الثقافية

لواء.حمدى البطران

لجان المثقفين

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية