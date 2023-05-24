قناة الناس.. أمين الفتوى: الأضحية سُنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، أما غير القادر فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأضاف الدكتور محمود شلبى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الاعتياد على الأضحية لا يقلب السنة إلى فرض، فتبقى الأضحية سنة كما هى يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، لافتًا إلى أن من المسائل المتعلقة بتلك الجزئية أن إنسانا متعودا أن يضحي كل عام وفي إحدى السنوات لا يرغب في الأضحية فلا شيء عليه.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.