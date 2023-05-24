وزير الري يُتابع انتظام العمل بإدارة المياه الجوفية في مدينة الطور

أجرى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور، على هامش مشاركته في فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ.

والتقى وزير الموارد المائية والري، بعددٍ من العاملين للاطمئنان على سير العمل بالإدارة، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالإدارة.

وأكد “سويلم” حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة لضمان إنجاز الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، والعمل على تحقيق العدالة وإتاحه الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه.

وأشار “سويلم” إلى وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، والسعى لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات ، وسد العجز في العمالة بالمواقع المختلفة من خلال التدريب التحويلى ، مؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة ، وتوفير المزيد من الخدمات للعاملين ، وزيادة إيرادات الوزارة ، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء .

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل وسرعة الإنجاز في مشروعات الحماية من أخطار السيول في وادى بعبع ووادى فيران ووادى أبو رديس التي يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.