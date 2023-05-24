البيت الأبيض: نبحث إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار فى السودان

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الهدف من الهدنة في السودان هو تسهيل وصول المساعدات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تعمل مع شركائها لإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف البيت الأبيض في بيان صادر عنه نقلته وكالة "أسوشتيد برس"، أن الهدنة في السودان متماسكة بشكل عام والهدف منها وصول المساعدات للشعب السوداني.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض للأوكرانيين، رفضه استخدام المعدات الأمريكية في هجمات داخل العمق الروسي.

سقف الديون

واجتمع مفاوضون من أجل الرئيس الديمقراطي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لمحاولة إبرام صفقة لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي.

وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول الأول من يونيو - بعد ثمانية أيام فقط - وسوف يستغرق الأمر عدة أيام لتمرير التشريع من خلال الكونجرس المنقسم.