صندوق التنمية الزراعية: مشاريعنا بمصر تقدر بـ400 مليون دولار ونهتم بتنمية الريف

قال محمد عبدالقادر، مدير صندوق التنمية الزراعية في مصر إيفاد"، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو واحد من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ومتواجد في مصر منذ 40 عامًا.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دينا سالم، أن الصندوق نفذ أكثر من 17 مشروعًا في مصر، وهو معني بالتنمية الزراعية والريفية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 3 مشاريع تغطي معظم محافظات مصر وتتركز في صعيد مصر، بإجمالي مايقارب 400 مليون دولار أغلبها معني بتنمية الريف والتنمية الزراعية.

وتابع أن البنك الإفريقي لديه تعاون كبير مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن هناك تبادل أفكار بين الجانبين لاستقطاب موارد إضافية للمساهمة في تنمية الريف المصري.

صندوق التنمية الزراعية ليس معنيًا بالقضايا الإنسانية

وأشار إلى أن قضية الجوع تعد أساسية في العالم أجمع، خاصةً في مناطق الصراعات والتي تؤدي إلى كسر سلسلة الإنتاج في تلك المناطق، موضحًا أن ذلك يسبب نزوح المنتجين ما يؤثر على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الزراعية ليس معنيًا بالقضايا الإنسانية، لكنه معني بالقضايا التنموية ولكن نتجاوب مع الإشكالات العارضة في منظومة الغذاء العالمية.