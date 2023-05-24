الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ديانا كرزون تطلق أغنية "الهوية أردنية" بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الاستقلال

ديانا
ديانا

تعيش النجمة الأردنية ديانا كرزون، حالة فنية مميزة، بعدما شاركت في إحياء حفل الحناء الذي أقامته جلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة قرب زفاف سمو ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وقدمت خلال الحفل بصوتها باقة من الأغاني الخاصة بالمناسبة كما تميزت بكونها الفنانة الوحيدة التي قدمت بإتقان كبير أغانٍ باللهجة السعودية والأردنية أبهجت بها ضيوف الحفل.
وبالتزامن مع هذه المشاركة، أطلقت ديانا أغنيتها الجديدة "الهوية أردنية" والتي جاءت بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الاستقلال، تعاونت بها مع الشاعر الغنائي عمر ساري، والملحن محمد بشار والاغنية توزيع موسيقى لخالد مصطفى "كابو"، وحققت الأغنية رواجاً كبيراً بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

https://www.youtube.com/watch?v=VJe3cgbCRg0 

 

وفي ذات السياق، تستعد ديانا للغناء أمام أكثر من 20 ألف شخص في الحفل الأضخم على مستوى الوطن العربي، والذي أعلن الأردن إقامته يوم الإثنين الموافق 29 مايو الحالي، في ستاد عمان الدولي بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، للاحتفاء بزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، وهو الحفل الذي نفذت تذاكره كاملة بعد أقل من ثلاث ساعات على طرحها.

وقالت ديانا في بيان صحفي، إنها سعيدة جداً بوجودها بهذا الحفل، واصفةً فرحها به بأنها "فرحة وطن كبيرة"، تشبه فرحة جميع الأردنيين، مشيرةً ان حالها كحال أي أم أردنية بفرح ابنها: "سيدي حسين"، وأن مشاعرها وأحاسيسها هي ما تحس به أي فتاة في زفاف شقيقها.

وأضافت ديانا أنها ستقدم أغاني الفرح والأعراس، بشكل عام، علماً بأنها تمتلك عدداً من الأغاني الخاصة بزفة العرسان، وسبق أن قدمتها هديةً إلى ولي العهد الأردني، إبان الإعلان عن خطوبته الآنسة رجوة آل سيف.

أغنية أغنيته أغنيتها أغنيتها الجديدة الـ أغان أغاني اصف أصل أطلق

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